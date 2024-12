"Verso una città sostenibile". Il Consiglio adotta il nuovo Pgt

La riqualificazione urbana e il recupero del centro storico, la tutela delle vecchie cascine e del territorio agricolo, lo sviluppo sostenibile, il verde e l’efficientamento energetico, le politiche di mobilità dolce e la riduzione del consumo di suolo. Adottato a tarda sera, al termine di un consiglio comunale-fiume, il piano di governo del territorio. Adozione prenatalizia per il nuovo strumento urbanistico, che ora intraprende la fase finale dell’iter: pubblicazione, osservazioni, ritorno in aula per le controdeduzioni e definitiva approvazione. La fase preliminare, invece, era partita molti mesi fa, prima delle elezioni di primavera e della vittoria del sindaco uscente Lorenzo Fucci e della sua maggioranza: presentazione delle linee guida, incontri con aziende e operatori economici, acquisizione di suggerimenti. "A suo tempo, e per molte ragioni – spiega il sindaco – abbiamo deciso di non procedere all’adozione prima delle elezioni amministrative, il cui esito era ovviamente non scontato. Non volevamo lasciare un’eredità così impegnativa a chi avrebbe potuto succederci. Oggi abbiamo davanti un intero mandato per iniziare l’attuazione".

Il sottotitolo del Pgt è “Verso una città sostenibile“. La fotografia quella di un paese in zona strategica che mantiene una connotazione agricola nonostante la presenza di una cospicua zona produttiva in zona Rivoltana e nonostante la trasformazione infrastrutturale e urbanistica seguita alla realizzazione della Teem. Alla valenza ambientale è dedicata una specifica sezione. L’acqua: "La quantità di acqua presente – così in relazione – costituisce sicuramente una risorsa da sfruttare consapevolmente. Si contano dentro e fuori il paese molte rogge e fontanili attivi di elevato valore sia naturalistico sia paesaggistico". Il sistema agricolo: "Ciò che deve permanere è la produzione agricola dove possono essere incentivate tipologie di coltivazione ambientalmente sostenibile". E poi le cascine, "che ancora caratterizzano e strutturano ampi spazi del territorio".

La “vision“ della città sostenibile passa ovviamente dal recupero del centro storico. Tra gli interventi sicuramente in vista il rifacimento di piazza San Francesco e di largo Europa, da tempo previsto. Rimane in lista d’attesa invece il recupero del complesso della corte Berneri, storico edificio con parco nel cuore del centro storico.