Verso la mobilità sostenibile Lavori in corso sulle ciclabili per unire il paese e non solo

di Roberta Rampini

Nuovi tratti ciclabili e zone 30 in arrivo a Cerchiarello e in via Bergamina a Pero. Gli interventi sono inseriti nel progetto denominato Telaio della ciclabilità urbana che ha l’obiettivo di estendere la rete ciclabile su tutto il territorio comunale e di connetterla con la rete sovracomunale. I lavori per la realizzazione sono iniziati in questi giorni in due tratti: il primo interessa via Morandi e via Verdi e le relative intersezioni; il secondo via Bergamina con raccordo per il percorso pedonale di via Greppi e la connessione con la fermata stazione MM. "Per questi interventi è stata usata la segnaletica introdotta dalla normativa nazionale nel 2020, ma molto diffusa all’estero da tantissimi anni - fanno sapere dal Comune - è finalizzata a migliorare e rendere più sicuro l’uso della bicicletta, con interventi prevalentemente di sola segnaletica e tendenzialmente senza modificare, o modificando il meno possibile, l’assetto stradale nel quale la bicicletta già convive con il traffico. Considerate le caratteristiche delle nostre città, si tratta spesso dell’unico modo possibile per proteggere e favorire la circolazione delle biciclette senza dover togliere la sosta dalle strade, o costringere i pedoni a subire una ben difficile convivenza con i ciclisti sui marciapiedi". Il primo intervento è stato realizzato proprio in via Bergamina nei giorni scorsi e la comparsa della segnaletica orizzontale fa discutere i cittadini. Motivo? Non comprendono come sia possibile che sulla stessa carreggiata possano convivere automobilisti e ciclisti, criticano la confusione che questa segnaletica può creare e hanno pubblicato sui social le foto della strada con commenti negativi e interrogativi su chi abbia la precedenza.