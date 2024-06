Verdetti sull’Adda. Il centrosinistra torna al governo a Trezzo e Vaprio

Svolta a Trezzo, dopo 15 anni Diego Torri alla testa di Obiettivo Comune riporta il centrosinistra alla guida della città. "Non mi hanno sentito arrivare", dice il neosindaco, 39 anni, manager della comunicazione protagonista dell’impresa sul fiume. Ha surclassato gli avversari in 10 sezioni su 10 incassando il 45,09% dei voti. Per lui la soddisfazione è doppia: con la vittoria, l’ex consigliere di opposizione ormai primo cittadino, manda a casa la sindaca uscente Silvana Centurelli, in corsa per il bis, leghista, sostenuta da tutti i partiti della coalizione, oltre al suo, Fratelli d’Italia e Forza Italia che si ferma al 30,99%. Niente da fare anche per l’ex sindaco Danilo Villa, che con "Avanti con Villa" era in lizza per il terzo quinquennio, arrivato ultimo con il 23,92% attribuisce la sconfitta "alle forze politiche provinciali di centrodestra che non hanno mai voluto sedersi a un tavolo per una lista unitaria". Il redde rationem fra i conservatori è già cominciato. "C’era la speranza e anche l’entusiasmo, ma un risultato così netto è oltre ogni aspettativa", dice il neosindaco.

Ed è ribaltone anche nella vicina Vaprio, dove Marco Galli conquista la poltrona più pesante del borgo alla testa di Vaprio Città, civica con appoggio progressista, che ha la meglio con il 51,81% sull’amministrazione uscente, conservatrice, spaccata in due formazioni: Paolo Margutti ha avuto il 25,21% e Maria Luisa Mariani il 22,98%. Cambio anche a Rodano dove per 22 voti Vivo Rodano di centrosinistra con Danilo Bruschi, deve passare il testimone ai conservatori di "Rodano per te", guidati da Rodolfo Corazzo (50,47% contro 49,53%), il gioielliere che nel 2015 sparò per legittima difesa a un ladro che si era introdotto in casa sua, uccidendolo. Il malvivente era un ergastolano evaso dal carcere, lui da allora si è impegnato in politica. Plebiscito a Trezzano Rosa per Diego Cataldo (Protagonisti Insieme, centrosinistra) che vince con il 72,08% su Luigi Ciccone, avversario alla testa di "Centrodestra per Trezzano Rosa". A Basiano la spuntano di misura i progressisti con Stefania Solcia (Insieme per Basiano 50,81%), ad avere la peggio Riccardo Melias (Centrodestra per Basiano, 49,19), a Masate, riconferma per la sindaca di centrosinistra, Pamela Tumiati (53,22%) con Insieme per Masate, che batte Licia Zacchi (Progetto comune, 46,78%). Barbara Calderola