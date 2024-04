Verde, sport e cultura: ultimi giorni per le proposte

Ancora pochi giorni a disposizione dei residenti per presentare le loro proposte alla prima edizione del “bilancio partecipato“, che vedrà protagonisti proprio i bressesi che intendono migliorare la vita della loro città. Scade, infatti, martedì 30 prossimo il termine per consegnare le idee che, dopo essere state valutate dai punti di vista tecnico ed economico da parte del Comune, potranno essere votate direttamente dagli abitanti, come accade in tutte le esperienze di cittadinanza attiva. I progetti devono riguardare, per esempio, gli spazi verdi del territorio locale, gli arredi urbani dei quartieri, le iniziative culturali, le attività sportive e le cosiddette politiche sociali ed economiche che coinvolgono le diverse fasce di età della popolazione. Le proposte, che dovranno essere sottoscritte da almeno 30 residenti maggiorenni per essere accettate, saranno realizzate grazie al contributo municipale di 20mila euro: in poche parole, a Bresso sarà sperimentato lo strumento della partecipazione diretta di quanti, a conti fatti, vivono quotidianamente la città. Dopo la valutazione, i progetti saranno pubblicizzati e presentati ai cittadini: l’ultima fase prevede la votazione delle idee da parte dei cittadini che decideranno quale sarà da realizzare. Dal sito istituzionale www.bresso.net, si possono scaricare sia il Regolamento del "Bilancio Partecipato" sia la scheda di presentazione delle proposte; i progetti devono essere inviati a comune.bresso@legalmail.it. G.N.