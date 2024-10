Verde, qualità dell’aria, traffico. Pronto il Rapporto in vista del Pgt

La qualità dell’aria e i cambiamenti climatici, il paesaggio e il patrimonio culturale, l’uso del suolo e la gestione dei rifiuti, la fotografia dell’oggi e le linee guida per il futuro. È pronto il Rapporto ambientale preliminare alla valutazione ambientale strategica, passaggio fondamentale in vista dell’adozione del nuovo Pgt di Gorgonzola. Il documento è in visione ai cittadini, eventuali osservazioni o contributi potranno essere inoltrati entro il 9 novembre. La prima riunione della conferenza di servizi per la vas è fissata per l’11 novembre, alle 9,30, in Municipio. Il documento si apre con una presentazione del territorio gorgonzolese, con focus sul paesaggio agricolo, sulle infrastrutture, sui corsi d’acqua. Da aria e acqua a una fotografia della popolazione, "che ha struttura sostanzialmente immutata da due decenni, con un lieve aumento della popolazione anziana, passata dal 17,6% del totale al 21,8%, una lieve diminuzione della fascia adulta e una sostanziale stabilità dei residenti giovani".

Una sezione del piano è dedicata al paesaggio, diviso in sei ambiti strategici e al patrimonio cittadino di edifici storici e di pregio. Buone notizie in tema rifiuti: la percentuale di rifiuti differenziati ammonta all’85% del totale, valore leggermente inferiore all’anno precedente "ma, comunque, superiore al valore medio dell’area metropolitana, 68,5%". In coda al piano le linee guida del Pgt in itinere: tutela dell’ambiente, sviluppo e protezione della piccola e media impresa, rigenerazione urbana, inclusione sociale. Debutta nel nuovo Pgt anche l’ambizione a un lancio turistico della città "del formaggio": le azioni previste sono la creazione di Itinerari turistici, la promozione di nuovi eventi e festival, il miglioramento delle infrastrutture. M.A.