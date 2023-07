"Verde a rischio a Monza, meglio evitare"

"Ospitare un evento come il concerto di Bruce Springsteen nel nostro Parco dopo quello che è successo nelle ultime ore è davvero da incoscienti. Nessuno si pone il problema di quello che potrebbe succedere?". Bianca Montrasio torna a farsi sentire. Dopo la lettera appello inviata dagli ambientalisti a Springsteen nei mesi scorsi per invitarlo a rinunciare a suonare nella delicata oasi verde monzese, la presidente del Comitato per il Parco riapre il caso. L’occasione è la doppia bomba d’acqua che ha messo in ginocchio la Brianza e che ha fatto vittime eccellenti, come molti alberi secolari del Parco cintato più grande d’Europa, chiuso per i lavori di messa in sicurezza nel weekend.

Un intervento di ripristino fondamentale anche per chi sta lavorando ai servizi e al palco del Boss, che domani sera si esibirà per i suoi 70 mila fan. "Il Parco ha dimostrato tutta la sua fragilità di fronte al nubifragio – prosegue Montrasio a nome dei comitati Parco e La Villa Reale è anche mia –. Fare un concerto è una follia che non porterà alcun guadagno alla città. Gli unici a ricavarci vantaggi sono gli organizzatori". Montrasio, intanto, rilancia: "Ci chiediamo quanto spenderà il Comune tra vigilanza, pulizia e sicurezza senza avere alcun vantaggio in cambio. Qui si continua a ragionare nella logica dell’emergenza, mentre le alternative all’utilizzo del Parco ci sono".

I due comitati danno infatti appuntamento a venerdì prossimo: "Nel day after del concerto indicheremo quali sono le aree alternative al Parco – conclude Bianca Montrasio –. Sono aree che a suo tempo abbiamo già segnalato al sindaco Paolo Pilotto".

Monica Guzzi