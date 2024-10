Venditori, tecnici e personale di sala

Sono diverse le opportunità di lavoro sul territorio. È possibile conoscerle martedì 15 ottobre, alle 10, nella ex chiesetta di via Nazario Sauro a Baranzate, grazie al recruiting day Kärcher. L’azienda tedesca, specializzata nella produzione e vendita di macchinari per la pulizia per uso domestico e professionale, presenterà le posizioni attualmente ricercate. Tra queste, si cerca una risorsa responsabile di gestione vendite del marchio per l’area nord ovest, commerciali e tecnici addetti alle riparazioni di macchinari e prodotti. In apertura dell’evento si terrà una breve presentazione dell’azienda e successivamente sarà possibile sostenere un colloquio di selezione con i recruiter aziendali col supporto anche dei selezionatori di Afolmet. Per chi desiderasse lavorare nella ristorazione, l’appuntamento è giovedì 17 ottobre alle 14 all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone, dove si tiene il recruiting day La Gioia Group. Il gruppo, presente nella ristorazione, cerca figure professionali per i ristoranti a Milano. Si cercano candidati sia per lavorare in cucina, come aiuto cuoco e chef, sia per gestire la sala, come runner, sommelier e chef de rang. Per le figure ricercate saranno valutati sia profili junior sia senior. Anche in questo caso sarà possibile sostenere un primo colloquio con i selezionatori di La Gioia Group e con quelli di Afol. Sempre all’Afolmet Red Point venerdì 18, dalle 14 alle 18, sarà possibile partecipare al workshop “La cassetta degli attrezzi per cercare lavoro“, con le informazioni sui servizi e le opportunità che Afol Metropolitana propone alle persone che stanno cercando lavoro. Per informazioni sugli appuntamenti afolmet.it