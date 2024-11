Vende un Rolex rubato. Ma Ruzza lo smaschera

Il Rolex da duemila euro. L’annuncio social per venderlo. La telefonata del legittimo proprietario per rivendicarne il possesso. E l’intervento per bloccare il presunto ricettatore. La vicenda ruota attorno alla Bottega del Tempo, il negozio di via Battisti del re degli orologi su Tik Tok Lorenzo Ruzza. Martedì un cinquantanovenne spagnolo ha contattato l’imprenditore per proporgli l’acquisto dell’orologio. La trattativa è andata a buon fine, e poco dopo il Rolex è finito sui canali social di Ruzza. Che a un certo punto ha ricevuto la chiamata di un uomo, che ha spiegato che il cronografo gli era stato rubato a metà ottobre. Mercoledì, prima che il proprietario si recasse in via Battisti per riprendersi il Rolex, lo spagnolo è tornato nel negozio. Ruzza ha chiamato il 112 e ha temporeggiato per attendere l’arrivo delle Volanti. Ai poliziotti, il cinquantanovenne ha raccontato di aver comprato il cronografo per 1.400 euro, aggiungendo di essere un collezionista. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione di via Grigna in cui lo spagnolo vive con un anziano: lì sono stati trovati orologi di scarso valore. L’uomo è stato indagato per ricettazione. "Qui gli zanza non sono graditi", ha commentato Ruzza su Instagram.