Velostazione, la città ha scelto di provarci

Se San Donato ha preferito interrompere l’esperienza perché i silos per le due ruote erano poco utilizzati, San Giuliano ha scelto di provarci. Una velostazione, ossia una struttura automatizzata per il ricovero delle biciclette, è stata inaugurata lo scorso settembre a due passi dalla stazione ferroviaria, fermata "San Giuliano". È stata realizzata dal Comune in accordo con la società BicinCittà.Ottanta i posti disponibili, dove custodire le due ruote al riparo da furti, atti vandalici e intemperie. L’accesso al servizio avviene attraverso la app Weelo, il costo è di 1 euro al giorno e c’è anche la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti. La struttura è accessibile, per le persone dai 16 anni in su, tutti i giorni dalle 5 alle 24. La velostazione è pensata per favorire l’intermodalità, ossia lo scambio tra mezzi di trasporto.A.Z.