"Vecchi e pericolosi". Saranno tagliati 15 alberi

Troppo compromesse per non essere abbattute anche in questo periodo estivo: 15 piante saranno, nei prossimi giorni, tagliate nei parchi pubblici e nei giardini dei plessi scolastici municipali. Dopo le indagini degli agronomi incaricati dal Comune, per questi alberi l’abbattimento era l’unica soluzione possibile, visto che risultavano anche pericolosi per il transito delle persone. Gli interventi sono previsti, tra gli altri, nel parco del cimitero (nella foto) di via Vittorio Veneto, nei cortili del nido di via Lillo del Duca e della materna di via Roma, nei parchetti di via Toti e di via Papa Giovanni XXIII, nel parco Rivolta e nel parco degli Scout di via Galilei. Dopo "l’attenta verifica del patrimonio arboreo comunale – spiega il sindaco Simone Cairo – Gli agronomi hanno utilizzato gli strumenti necessari per accertare la salute degli alberi: le piante da tagliare sono praticamente morte. Non ci resta, quindi, che abbatterle anche per ragioni di sicurezza. Ci sarà una campagna di ripiantumazione: se ne parlerà durante la prossima stagione autunnale". Giuseppe Nava