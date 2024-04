Variante al Pgt: ok dopo 4 Consigli

Dopo annullamenti in autotutela, errori di forma e illegittimità nelle votazioni, finalmente il consiglio comunale ha adottato la variante al Pgt. Lo ha fatto dopo le "legittime e dovute parziali revisioni con l’eliminazione dei vizi e la corretta applicazione della procedura", come ha spiegato il sindaco Ezio Casati leggendo in aula la relazione degli uffici tecnici e legale. Un percorso travagliato, che ancora nell’ultima seduta ha visto l’appello dell’opposizione a ritirare la variante. "Abbiamo stabilito un record: 4 volte per un Pgt ancora pieno di vizi dopo aver bloccato la città per 7 mesi - ha denunciato Annunziato Papaleo della Lega -. Questo iter è diventato una barzelletta solo per non aver ascoltato i nostri rilievi a novembre. Si doveva revocare la procedura e rimandare tutto alla prossima Giunta (che si insedierà dopo le elezioni di giugno, ndr)". Il Pgt dell’Amministrazione Casati ha come obiettivi l’aumento di aree agricole e verdi, la tutela delle zone lungo il Seveso per portare a compimento l’atteso parco, nuovi servizi al Villaggio, la flessibilità per gli operatori. Si vede una restituzione di superficie urbanizzabile di 180mila metri quadri che vengono tolti all’edificazione e dati al sistema delle reti ecologiche o delle aree agricole, che aumentano di circa 50mila metri quadri.La.La.