Variante al Pgt di Paderno Dugnano: Vaglio popolare

Un tour per illustrare la proposta di variante generale al Piano di governo del territorio. L’amministrazione organizza cinque serate dedicate alla condivisione e all’informazione sulle modifiche del nuovo Pgt, con un disegno che intende "regolare uno sviluppo urbanistico della città che tuteli la sostenibilità ambientale e paesaggistica con uno sguardo attento ai servizi e alle esigenze della Paderno Dugnano del domani".

Temi che saranno illustrati e approfonditi dai tecnici e professionisti. Si parte lunedì prossimo in sala consiliare con il primo incontro dedicato alle parti economiche e sociali che potranno poi, entro i successivi trenta giorni, far pervenire i loro contributi. L’illustrazione della variante generale con il nuovo disegno urbanistico sarà replicata poi venerdì 8 settembre al Centro Falcone e Borsellino, mercoledì 13 settembre al centro anziani di Calderara in via Cardinal Riboldi 119, venerdì 15 settembre alla sala Magretti di Cassina Amata in via Corridori 12 e, infine, lunedì 18 settembre al centro anziani di Palazzolo Milanese in via Coti Zelati 151. Tutti gli incontri inizieranno alle 21 e il primo sarà trasmesso anche in diretta YouTube. La.La.