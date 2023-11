Dolore a Vaprio d’Adda: morto il sindaco Luigi Fumagalli, aveva 71 anni

Vaprio d’Adda (Milano), 18 novembre 2023 – Choc a Vaprio, nella notte è morto il sindaco Luigi Fumagalli, 71 anni, imprenditore nel settore del packaging e nonno, dolore e lutto in città.

Sul campo fino all'ultimo, durante i nubifragi di inizio novembre controllava personalmente lo stato delle sponde dell'Adda minacciate dalla piena, rimane la sua immagine stampata nella memoria di tutti: al telefono, davanti al fiume, preoccupato per quello che sarebbe potuto succedere. Fra le ultime uscite pubbliche, l'inaugurazione del nuovo centro per l'autismo della Fondazione Punto di Incontro, un fiore all'occhiello con “le persona più fragili al centro”, come ripeteva orgoglioso.

Da tempo combatteva con una difficile malattia che anni fa l'aveva costretto a un trapianto, di recente aveva subito un intervento al cuore, ma era già fissato il suo rientro in Comune per Natale. “Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere – dice l'assessore Anna Venturini – per me è stato un esempio, ho sempre ammirato il suo modo di dedicarsi alla comunità, nonostante la fatica che gli costava. Mai un lamento, solo la voglia di stare in mezzo alla gente”. Martedì alle 15,30 i funerali, in San Nicolò. La camera ardente è alla casa mortuaria in via Mazzini.