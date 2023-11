Incidente a Vanzago, ciclista investita sulla provinciale 228: grave in ospedale

Vanzago (Milano), 22 novembre 2023 – Due gravi incidenti stradali che hanno visto vittime due ciclisti si sono verificati questa mattina in provincia di Milano. In uno, in particolare, avvenuto a Vanzago la paziente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. È accaduto alle 8.40 sulla strada provinciale 229, e la ciclista investita è una donna di 57 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. La ciclista ha riportato trauma cranico e al volto. Sul posto automedica, ambulanza e agenti di polizia locale

Alla stessa ora in via Monte Grappa, a Cusano Milanino è stato investita un'altra persona in bici, un ventenne, che però non si troverebbe in gravi condizioni. In entrambi i casi la dinamica dell'accaduto è ancora in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto.