Vandalismi nel parco giochi. Il sindaco: "Pagherete tutto"

Raid vandalici nei parchi: danneggiati i giochi dei più piccoli. Il sindaco Costanzo lancia un appello ai responsabili e alle loro famiglie: "Presentatevi alla polizia locale, vi stiamo cercando. Pagherete tutto". A Pieve Emanuele, grazie a un importante sforzo economico e organizzativo, sono stati riqualificati i parchi gioco, i percorsi ciclopedonali, le aree per cani e quelle sportive. Con l’arrivo delle belle giornate, questi spazi hanno iniziato a essere frequentati da un numero sempre maggiore di cittadini. Purtroppo, però, si registrano episodi sempre più frequenti di vandalismo, messi in atto da gruppetti di giovani, non solo under 14, che si aggirano nei parchi fino a tarda sera.

Di fronte a questa situazione, il sindaco Pierluigi Costanzo ha lanciato una denuncia pubblica, trovando il sostegno della cittadinanza pievese. "Si sono verificati nuovi atti vandalici nel parchetto di via Strauss. Intorno alle 23.15, alcuni ragazzi hanno danneggiato i giochi appena installati e hanno bivaccato fino a tarda notte, lasciando vetri rotti e altri rifiuti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e la nostra polizia locale è al lavoro per identificare i responsabili", ha dichiarato il primo cittadino. "Invito caldamente questi giovani e le loro famiglie a presentarsi spontaneamente al comando di polizia locale in via dei Gigli, per evitare di aggravare la propria posizione. Rischiano una denuncia penale per vandalismo, oltre al risarcimento dei danni". Il sindaco chiede di potenziare i controlli. "Ho già sollecitato le forze dell’ordine affinché aumentino la vigilanza nei parchi e sull’utilizzo dei giochi destinati ai bambini. Anche durante il giorno, spesso si vedono ragazzi più grandi usare strutture pensate per i più piccoli, che si rompono facilmente. Tolleranza zero verso chi non rispetta i beni pubblici".

Massimiliano Saggese