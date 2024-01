Vandali in azione fontanelle rotte. Il sindaco: basta

Sono diventate, ormai da mesi, il bersaglio preferito dai vandali che le mettono fuori servizio in diversi modi come spaccare le levette di erogazione dell’acqua oppure portare via, addirittura, l’intera rubinetteria. Le 26 fontanelle verdi comunali, sistemate nei vari settori dei parchi e dei giardini pubblici del territorio di Bresso, continuano a essere prese di mira, nonostante gli interventi di riparazione e di manutenzione attivati dal Comune. I risultati di questi danneggiamenti sono ben visibili dai residenti che camminano, per esempio, sui vialetti del "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto, del parco del cimitero tra via Gobetti e via Mattei, e del giardino pubblico di via Milano: l’acqua non esce più dai rubinetti oppure ne esce a volontà, costringendo l’Ufficio tecnico comunale di via Lurani a chiudere i rispettivi e vicini impianti idrici per evitare gli sprechi.

Eppure, "abbiamo fatto la manutenzione prevista, le abbiamo riverniciate, le levette rotte sono state rimesse e le rubinetterie sradicate sono state ricollocate - spiega il sindaco Simone Cairo -. Ma, nonostante questi interventi le fontanelle sono ancora vandalizzate. Faccio un appello al senso di responsabilità e all’educazione dei cittadini". Di certo, l’impegno della Giunta proseguirà nei prossimi mesi per riparare i danni alle vedovelle. Ma non solo: nelle ultime sedute di giunta prima delle vacanze natalizie sono stati approvati alcuni appalti di manutenzione "sia per le aree giochi sia per le fontanelle presenti nei diversi parchi - conclude il primo cittadino -. Faremo prima un attento monitoraggio della situazione per attuare poi gli interventi di risistemazione". G.N.