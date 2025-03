Valentina e Giovanni. Primo parto gemellare del 2025 al Predabissi

Primo parto gemellare del 2025 al Predabissi. Sono Valentina e Giovanni i primi gemelli dell’anno venuti alla luce al punto nascite di Vizzolo. Partoriti il 12 marzo, sono secondo e terzogenito di mamma Danila, 36 anni, e papà Alexsandro, 38 anni, di Tribiano, piccolo comune dove ad attendere fratello e sorella c’è Stefano, primogenito della coppia nato il giorno di Santo Stefano del 2022, sempre al Predabissi. I due gemellini sono gli ultimi arrivati in una struttura che continua a riscuotere la fiducia di mamme e papà in attesa: dall’inizio dell’anno ad oggi sono 135 i nuovi nati al Predabissi, 20 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, a conferma del rapporto proficuo tra servizi ospedalieri e territorio.

A.Z.