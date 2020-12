Milano, 25 dicembre 2020 - Sul fronte della campagna di vaccinazione anti Covid a Milano "abbiamo parlato ieri con il responsabile del sistema vaccinazioni della Lombardia: certamente c'è ancora da fare, quello che il Comune può fare è mettere a disposizione luoghi e strutture". Lo ha assicurato stamani il sindaco di Milano Beppe Sala parlando su Rainews 24 del V-Day che da domenica 27 dicembre segna l'inizio della campagna vaccinale anti Covid in lombardia.

"La vaccinazione - ha aggiunto Sala - parte simbolicamente adesso però si protrarrà per lunghi mesi, fino a dopo le vacanze estive. Il tema è rassicurare i cittadini sul fatto che andranno a vaccinarsi in luoghi sicuri, certi, e che noi faremo la nostra parte, lavorerò per questo anche in questi giorni".