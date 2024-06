Inglese? Tutti bocciati. Vacanze studio all’estero: uno su quattro è lombardo. Malta la meta preferita

La scuola sta finendo. Ma, scrutini a parte, c’è una pagella internazionale che continua a bocciare un intero Paese su una materia: l’inglese. L’Italia è al ventiseiesimo posto su 34 Paesi europei nella classifica sul livello di conoscenza della lingua. Stando ai numeri dell’Osservatorio di Education First, gli studenti lombardi sono i primi a correre ai ripari per colmare questo ritardo: il 26% di chi lascia l’Italia per un viaggio studio all’estero parte da qui. Uno su quattro sfrutta anche la pausa scolastica per integrare nel proprio percorso un programma di formazione mirato di inglese in un Paese straniero. Tuttavia, guardando la distribuzione per provincia, il quadro è meno positivo per la Lombardia: il 60% delle vacanze studio all’estero interessa l’area milanese e di Monza. Brescia, il secondo territorio più rappresentato, esprime solo l’8,85%; Varese il 6,92%, Bergamo il 6,54%. Anche province come Como e Sondrio, che vivono di turismo anche internazionale, presentato percentuali molto basse: 5,77% e 3,85%. Scendendo verso la Bassa Lombardia la situazione peggiora ulteriormente: Pavia col 3,85% pareggia il dato valtellinese, con Cremona e Mantova al 2,31% e 1,92%.

Milano è la seconda più rappresentata a livello nazionale: il 15,6% delle partenze verso l’estero riguarda l’area che gravita attorno al capoluogo lombardo. Roma, prima in Italia, la precede di poco (17,4%). Il resto della regione ha un peso limitato soprattutto in relazione alla capacità produttiva dei territori nel quadro nazionale: Brescia il 2,3%, Varese l’1,8%, Bergamo l’1,7%, Como l’1,5%.

Nella classifica relativa alle destinazioni preferite per abbinare a un viaggio lezioni di inglese è Malta a essere la più gettonata, accogliendo il 12% delle vacanze studio totali. Secondo posto per gli Stati Uniti con New York, scelta dal 9,5% dei partenti. Terza è l’Irlanda con Dublino (9,4%). Seguono poi le località inglesi: Londra (6,25%), Brighton (6%) e Oxford (5,1%) le più gettonate.