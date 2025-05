Utile record per la farmacia. Boom anche del fatturato

Un 2024 da incorniciare per la Farmacia Comunale di Cerro e Cantalupo che ha chiuso l’esercizio con risultati record: utili triplicati rispetto all’anno precedente e una somma complessiva di 165mila euro destinata al Comune. Di questi, 115mila euro saranno erogati sotto forma di dividendi e 50mila euro come canone annuo per la gestione del servizio. Risorse importanti, che verranno reinvestite a favore della comunità locale. "Nonostante un contesto economico difficile, segnato da un’inflazione elevata e da un mercato delle farmacie ancora in sofferenza dopo gli anni della pandemia – spiega Andrea D’Aquila, amministratore unico di Amcem, l’azienda che gestisce la farmacia – siamo riusciti a migliorare ulteriormente le nostre performance".

Si registra anche un aumento dei servizi offerti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. "La nostra è ormai una realtà consolidata – prosegue D’Aquila – con una clientela fidelizzata che arriva anche dai comuni vicini. Il 2024 ha visto anche un notevole incremento del fatturato, che ha registrato un +11% rispetto al 2023, con un aumento di circa 200mila euro.