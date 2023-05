Usi e abitudini diverse: viaggiare per scoprire e apprezzare quello che diamo per scontato

Diario di viaggio.

Sono andato in un posto dove non potevo usare l’acqua del rubinetto per lavarmi i denti.

Al mattino, in Italia, una delle prime cose che facciamo appena svegli è lavarci i denti: ci rechiamo in bagno, apriamo il rubinetto e bagnamo lo spazzolino.

Al termine prendiamo una bella boccata d’acqua e, dopo esserci sciacquati la bocca, la sputiamo. È sempre stato così, da quando eravamo piccoli. Ecco, io sono andato in Marocco e lì questa cosa non si poteva fare. In Marocco, come molti dei paesi dell’Africa e del Medio Oriente non ha una rete di acqua potabile che arriva nelle case.

Lì, anche se si deve solo tenere l’acqua in bocca per lavarsi i denti, bisogna farlo con l’acqua in bottiglia… questa cosa mi ha stupito molto durante il mio viaggio e mi ha fatto riflettere su molte cose.

Per ovviare a questo problema, in questi paesi si vendono dei bicchieri d’acqua, in confezioni di plastici simili a quelle del budino: si prende il bicchiere, si toglie la copertura di plastica e si beve il bicchiere d’acqua.

Per le persone che vivono in questi paesi dove l’acqua non sempre scende dai rubinetti, è completamente normale ma a me ha sconvolto molto perché nel periodo in cui ero via mi sono dovuto abituare a una delle cose per me più scontate: l’acqua del rubinetto non è così scontata come potrebbe sembrare..