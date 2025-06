Colombo-Mereghetti, sfida all’ultimo voto

Attesa a Cernusco per il nuovo sindaco. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15, gli elettori potranno scegliere fra Paola Colombo (Pd, Avs-Cernusco possibile, Cernusco per tutti) e Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco, Cernusco al Centro, centrodestra). Lei, vice di Ermanno Zacchetti, 40 anni, in caso di vittoria sarebbe la prima donna a guidare la città; lui, preside, 66 anni, si è messo in gioco dopo 40 anni di carriere nella scuola. Al primo turno a separarli poco più di 1 punto percentuale, con Colombo avanti (37,2%) e Mereghetti a rincorrere (36,1%). Si attende l’apertura delle urne per capire l’orientamento degli elettori di Danilo Radaelli (Vivere Cernusco e Adesso) e di Valentina Tedesco, (La Città in Comune; Sinistra per Cernusco e 5Stelle), gli esclusi dal ballottaggio rispettivamente con il 22,3% dei consensi e il 4,2%.

Entrambi gli ex aspiranti primi cittadini avevano lasciato libertà di scelta. Lo spoglio comincerà subito dopo la fine delle operazioni di voto, sul tavolo del nuovo sindaco dossier importanti: dal nuovo Piano di governo del Territorio, al nodo traffico. Al vincitore il compito di cancellare le code all’ora di punta. Ma ci sono anche la partita sicurezza e giovani con spazi da destinare ai ragazzi. E l’assegnazione della gestione del Centro sportivo di via Buonarroti. L’affluenza per le comunali ieri sera alle 23 era del 47,89%. Al primo turno era del 50,19%.

Bar.Cal.