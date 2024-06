Uomo con problemi mentali dietro i danni alla sede Pd

Il portone imbrattato con vernice rossa, bastoni a terra, bacheca divelta. Sede del Pd a Vaprio presa di mira dai vandali, e invece dietro il brutto gesto non ci sarebbe un attacco alla forza politica, o alle istituzioni, ma una persona con problemi mentali. Caso risolto in poche ore dai carabinieri che hanno raccolto la testimonianza di un dirimpettaio che ha assistito all’intera sequenza e che ha apostrofato l’autore, mettendolo in fuga. Uno scambio rapido di battute dal quale sarebbe emerso lo stato di confusione dell’uomo. Per tutta la giornata di ieri il circolo locale guidato da Pierangelo Mattavelli ha ricevuto solidarietà a tutti i livelli, dalla lista civica Vaprio in Movimento, al consigliere regionale Carlo Borghetti, all’ex candidato alle europee Fabio Pizzul. A insospettire gli investigatori l’orario del raid, attorno alle 20 di mercoledì, quando non era ancora buio e invece i teppisti, di solito, agiscono di notte. Del resto la collocazione temporale dell’episodio è sicura: fino alle 19 in sede c’erano i militanti, avvisati un’ora e mezzo dopo dell’accaduto. Una breve indagine ha ricostruito i fatti.