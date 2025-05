Via Trieste, in corso il ripristino delle coperture alle tensostrutture

Lavori a lotti per non interrompere le attività sportive, al via il ripristino delle coperture alle tensostrutture di via Trieste. Finanziato per quasi duecentomila euro, il risanamento delle strutture, danneggiate da anni e maltempo, era atteso da tempo. Salvo imprevisti tutto dovrebbe concludersi entro un paio di settimane. "Il progetto - così l’amministrazione in una nota - prevede oltre alla sostituzione dei teli la coibentazione termica delle strutture, in modo da risparmiare sui costi energetici. Le maestranze hanno iniziato dalla tensostruttura blu in modo da permettere alle associazioni sportive e al pubblico di poter continuare nelle attività utilizzando la verde. Poi, una volta terminata la nuova copertura nella prima tensostruttura, si effettuerà il medesimo intervento sulla seconda".

E ancora: "Siamo contenti di portare a termine questo intervento che era atteso da parecchio. Restituiremo a breve strutture rinnovate e sicure". M.A.