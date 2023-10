Università per tutte le età. Inizia l’anno accademico presentati i nuovi corsi

Inaugurazione del nuovo anno accademico, il 24esimo, per l’Ute di Lainate. L’Università per tutte le età lainatese, una delle più longeve dell’hinterland milanese, ha aperto una nuova stagione di corsi, appuntamenti culturali, viaggi, gite, attività didattiche, eventi in collaborazione con altre realtà del territorio come il Lions Club Lainate e l’associazione Amici di Villa Litta. Omaggio speciale da parte del presidente Marcello Belotti, Gianfranca Castellini per la sua ventennale attività di volontaria tra le fila dell’Ute e a Enrico Benzo che ha dato vita all’università. "Sentimento e partecipazione sono i motori dell’Ute che da sempre sosteniamo con piacere - ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferro -. Un’accademia che negli anni ha sviluppato un forte valore sociale e culturale, un punto di riferimento per la città: in 24 anni di esperienza grazie ai volontari, sono stati organizzati percorsi in grado di far crescere tante passioni. Non mi resta che augurare buon anno accademico a tutti". Sono i numeri citati da Benzo a raccontare quanto l’Ute ha fatto in questi 24 anni: 1750 pullman per le gite e 50mila iscritti in totale in tutti questi anni (pari a due città).

E anche quest’anno il calendario dei corsi e delle attività è variegato, dai corsi di cinema e storia delle religioni, a quelli più nuovi come "L’arte di capire e di farci capire" e "La sicurezza in Internet". Ci sono anche i laboratori dalla ceramica floreale a freddo alla pittura, dalla ginnastica dolce al gioco del bridge. Dai banchi al territorio, con "4 passi lungo Villoresi" con Angelo Colombo del gruppo di camminatori del corso di educazione motoria. Ro.Ramp.