Milano, le università si rifanno il look: dalla Statale alla Bocconi tutti i restyling in corso

Milano, 6 agosto 2024 – Sono arrivate le ruspe a Mind, nel futuro campus della Statale. Che approfitta dell’estate per dare il via ai lavori di riqualificazione energetica del suo quartier generale, forte anche di un nuovo investimento - da oltre 12 milioni di euro - da parte del Ministero dell’Università.

Saranno ricavate altre aree destinate ai servizi per gli studenti grazie alla ristrutturazione di un immobile del Policlinico, in via Francesco Sforza 38, qui il progetto si innesta nell’area di cantiere della metro M4: è previsto il recupero dell’edificio e la ricostruzione della porzione di un fabbricato (per circa 1.118 metri quadri) per realizzare aule, sale studio individuali, aule seminariali e uffici dedicati ai servizi per il diritto allo studio. Inoltre, verranno recuperati spazi pedonali intorno all’edificio e sistemate le aree verdi. Un altro tassello riguarderà la ristrutturazione del Centro universitario di via Valvassori Peroni 21, con la redistribuzione degli spazi e l’adeguamento tecnologico degli impianti. Sarà realizzato anche un archivio librario compattabile per la raccolta dei fondi librari delle biblioteche di Medicina e di Scienze del Farmaco, un locale per il prestito libri, un’area servizio accoglienza e una saletta ristoro.

Politecnico

Il Politecnico, dopo avere inaugurato l’edificio-laboratorio En:Lab in via Lambruschini e in vista del maxi progetto del campus La Goccia, lavora alla de-impermeabilizzazione (per 14.600 metri quadri) del vicino Campus Durando e al rinverdimento delle superfici per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; saranno sviluppati anche diversi sistemi di drenaggio. A Città Studi invece si lavora al Campus Bassini per creare due nuovi edifici, uno destinato al dipartimento di Chimica e uno a Elettronica, Informazione e Bioingegneria. L’altro fronte aperto è alla Casa dello studente di viale Romagna per l’attivazione dei primi 41 posti letto cofinanziati dal Mur; parallelamente procede la riqualificazione di 217 posti letto esistenti cofinanziata da Regione Lombardia e la realizzazione di ulteriori 42 nuovi posti letto. La residenza sarà completata nel 2025, quando arriverà a ospitare 420 studenti.

Bicocca

Bicocca si prepara a inaugurare la nuova piazza della Scienza, depavimentata e trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la città. I lavori per l’efficentamento energetico dell’edificio U5-Ratio termineranno tra due anni; saranno realizzati anche una velostazione per 68 biciclette e un impianto per la produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici; proseguono i cantieri anche all’U7-Civitas, all’U9 Koinè e nel futuro U10 Logos, “l’ultimo brano del grande progetto urbano che l’architetto Vittorio Gregotti ha concepito per Bicocca”, sottolineano dall’ateneo. Troveranno spazio aule, uffici e anche posti letto. Il tutto circondato da un parco urbano di due ettari. La fine dei lavori è prevista a ottobre 2026.

Bocconi

“Anche Bocconi è come la Fabbrica del Duomo”, ricorda sempre il rettore Francesco Billari. E in effetti è nuovamente impacchettato: sono in corso i lavori di manutenzione della facciata di via Sarfatti 25, mentre si stanno ammodernando le aule anche del Velodromo e si prosegue all’abbattimento delle barriere architettoniche: in via Sarfatti si sta realizzando anche un nuovo ascensore esterno.

Un altro progetto chiave riguarda l’efficientamento energetico sugli edifici di Sarfatti e Gobbi: le attuali centrali termiche a gas saranno sostituite da pompe di calore e verranno installati pannelli fotovoltaci. Infine è in ristrutturazione la foresteria alle spalle della chiesa di San Ferdinando.

Cattolica

Intanto alla Cattolica proseguono i lavori in via Santa Valeria, all’interno della ex caserma Garibaldi, pronta a diventare campus, e sono attivi i cantieri al collegio Ludovicianum per la costruzione di una nuova ala. Anche Humanitas University sfrutta la pausa estiva per rinnovare e potenziare alcune strutture nel campus alla periferia sud di Milano, tra queste il Mario Luzzato Simulation Center: si sta sviluppando la zona “Anatomy Lab“. Novità in arrivo anche sul fronte della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica, con una struttura dedicata al parcheggio e alla ricarica dei mezzi a due ruote.