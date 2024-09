Università della terza età. Le lezioni pronte al via

Inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della terza età. La presentazione dei corsi si terrà giovedì 3 ottobre alle 14.30 nella sala conferenze di Cascina Grande. Le lezioni inizieranno il 10 ottobre. Sarà l’occasione per scoprire il programma della nuova stagione, ricevere informazioni e iscriversi ai corsi. L’Università della terza età è un progetto dedicato alla formazione continua e all’arricchimento culturale della popolazione anziana, offrendo corsi che spaziano su una vasta gamma di materie e interessi. Per l’anno accademico 2024-2025 il programma prevede lezioni di arte, storia e letteratura, musica, architettura, filosofia, benessere, oltre a visite guidate e tematiche di attualità. Il progetto mira a favorire la crescita personale e la socializzazione fornendo agli iscritti un ambiente stimolante e inclusivo. "Siamo orgogliosi di inaugurare un nuovo anno accademico, un’iniziativa che continua a raccogliere adesioni e consensi, rappresentando un punto di riferimento per i nostri cittadini anziani - dichiara il sindaco Gianni Ferretti -. Crediamo fermamente che la cultura non abbia età e il nostro obiettivo è garantire a tutti l’opportunità di crescere e arricchirsi intellettualmente, mantenendo vivo lo spirito di curiosità e apprendimento".

Massimiliano Saggese