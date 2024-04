Un’installazione interattiva per lanciare “Popolari“ l’ultimo album di Rhove

Rhove, il rapper nato a Rho e molto legato alla sua città, presenta il suo ultimo album a Milano. Il lancio del disco “Popolari“ è stato promosso con un’installazione interattiva collocata in piazza XXIV Maggio, nata dalla sinergia tra l’agenzia creativa Jungle ed Emi Records Italy, l’etichetta discografica dell’artista. L’idea è quella di portare l’immaginario caratteristico dei quartieri residenziali dell’hinterland. Rhove sin dagli esordi ha scelto di celebrare con orgoglio le sue radici raccontando la provincia con uno sguardo positivo e controcorrente, interpretando i quartieri popolari come luoghi in cui il disagio può essere trasformato in una propulsione verso un futuro diverso, fatto di soddisfazioni e successi personali. Questi valori, centrali anche nella narrativa di “Popolari“, sono stati declinati in un’installazione teaser a Milano, dieci giorni prima dell’uscita del disco.

L’installazione raffigura la parete di un palazzo popolare, facilmente riconoscibile per via del citofono inserito al centro e delle superfici trascurate dell’intonaco, poi decorate grazie a un’attività di live painting di alcuni street artist. Il citofono é stato pensato con una funzione interattiva oltre che scenografica: premendo i vari pulsanti è infatti possibile ascoltare una pluralità di output sonori, tra anteprime dei brani e indizi sui featuring presenti nel disco. Samuel Roveda, in arte Rhove, è nato a Rho nel 2001 e ha ottenuto enorme successo con la hit “Shakerando“ e poi con “Pelé“, dedicata al celebre calciatore. Il 22enne ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche.

Davide Falco