"Un’eccellenza di Rho: Corso di Laurea in Infermieristica"

"Questo corso di laurea mira a formare professionisti in grado di svolgere attività dirette alla cura del malato e alla salvaguardia della salute. La presenza del corso di Infermieristica all’interno dell’Asst Rhodense, una delle eccellenze della nostra zona, garantisce una interazione continua tra la formazione per gli studenti e il territorio". C’era anche il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, all’inaugurazione dell’anno accademico del Corso laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Milano in Asst Rhodense. La scuola di infermieri in città è il risultato dell’accordo sottoscritto nel 2014 dall’Asst Rhodense con l’Università degli Studi di Milano. Ha sostituito la scuola che c’era nell’ospedale di Garbagnate Milanese, aperta nell’anno accademico 20072008 e chiusa dopo aver laureato 66 infermieri. La sede è all’interno di villa Lucini (l’ex palazzina delle suore) che si trova proprio all’ingresso del presidio ospedaliero. Orgoglio e tradizione per la città: prima del corso di laurea l’ospedale rhodense era sede dei corsi che formavano gli infermieri professionali. L’attuale sede è stata anche una delle prime ad avere un Laboratorio di simulazione dove gli studenti provano su un manichino le cure.

Ro.Ramp.