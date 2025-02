Under 30, donne e partite Iva

A febbraio sono in programma nuovi webinar gratuiti di orientamento professionale, proposti da Afol Metropolitana per chi desidera mettersi in gioco nel mondo del lavoro. Tra gli appuntamenti, mercoledì 19 febbraio, alle ore 10, si tiene Mi metto in proprio, pensato per chi ha un’idea imprenditoriale o desidera diventare libero professionista. Durante il webinar, di due ore, si parlerà della figura dell’imprenditore, delle motivazioni che spingono a intraprendere questo percorso e delle competenze necessarie per lanciare un’attività. Si approfondirà anche la sostenibilità dell’idea imprenditoriale e l’importanza di creare un business plan solido. Sempre il 19 febbraio, per chi ha più di 30 anni e sta cercando lavoro, si terrà un altro webinar che si concentrerà sulla ricerca attiva di lavoro. Si parlerà di come muoversi nei nuovi scenari del mercato e di come utilizzare al meglio il portale di offerte di lavoro di Afolmet. Venerdì 21 febbraio, invece, sarà il turno degli under 30, con un webinar dedicato alla ricerca di lavoro. Il focus principale sarà sul personal branding: come riconoscere i propri talenti, valorizzare le proprie competenze e presentarsi al meglio nel mercato del lavoro. Infine, venerdì 28 febbraio, l’incontro online è pensato per le donne che non lavorano e che sono impegnate in compiti di cura. Il webinar Libera il tuo potenziale aiuterà le partecipanti a riconoscere e valorizzare le competenze nate dall’esperienza quotidiana di cura. Per partecipare agli appuntamenti gratuiti è possibile inviare una email a orientamento@afolmet.it