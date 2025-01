Un’area residenziale nel nuovo Pgt

Una nuova zona residenziale a ridosso della Rivoltana per 150 famiglie, e con il 20% di edilizia convenzionata, parte dal nuovo Pgt l’operazione ripopolamento giovane di Liscate, "siamo un comune che offre servizi ed è attento alla persona - così il sindaco Lorenzo Fucci -, ma le case, soprattutto quelle in affitto, costano troppo, e molti hanno scelto negli anni di andare altrove. Vogliamo creare opportunità per coppie giovani".

Inizia in queste settimane il periodo di pubblicazione il nuovo Piano di governo del territorio, adottato in aula prima delle festività natalizie. Riduzione del consumo di suolo e tutela del verde agricolo fra i punti cardine, ma si guarda anche a una possibile crescita: obiettivo, arrivare entro un decennio almeno ai 4.500-4.600 residenti, qualche centinaio in più rispetto agli attuali. Un occhio al territorio, un altro ai report demografici.

"Ci dicono - spiega ancora Fucci - che la nostra popolazione non è calata negli ultimi anni, ma è invecchiata. Un paradosso quello che ci restituiscono i dati di iscrizione alle scuole: abbiamo asili nido e scuole primarie sottoutilizzati, significa che abbiamo pochi bambini piccoli. Il dato si impenna invece quando si arriva alla fascia scuole medie: la nostra scuola Etty Hillesum, forse anche perchè nuova e attrattiva da molti punti di vista, è sempre presa d’assalto, si sono dovute aumentare le sezioni. Ma raccogliamo anche iscritti da fuori paese". Il caro casa un fattore, specie per le nuove famiglie.

"C’è un dato sicuro, che lessi tempo fa e mi aveva impressionato. Il costo delle case in vendita a Liscate è tutto sommato in linea. Ma gli affitti sono carissimi. E il fatto che si costruisca poco è sicuramente un fattore". Nel Pgt sono previste due aree residenziali nuove: "Una è proprio nuova. L’altra è un intervento di rigenerazione urbana. La presenza di una quota di case a basso costo sarà un imperativo". Case a basso costo e servizi. "Affrontiamo costi importanti. Ma abbiamo sempre puntato su servizi per le famiglie di qualità".

A sostegno delle coppie giovani e con figli piccoli il comune avviò, ormai qualche anno fa, l’iniziativa Benvenuto al mondo, bonus per nuovi nati. La realizzazione della scuola media, ormai cinque anni fa, ha completato l’offerta in termini di edilizia scolastica, dopo anni di pendolarismo dei ragazzini alla volta di Melzo. Il Pgt tornerà in Consiglio per l’esame delle osservazioni entro i prossimi tre mesi. Fra le previsioni anche quelle di due nuove zone industriali sempre in zona Rivoltana.

Monica Autunno