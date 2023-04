Una voce per Sesto: partecipanti da tutta Italia. Chi sono i quindici finalisti

Sesto San Giovanni (Milano) – È tutto pronto per la 12esima edizione del concorso canoro nazionale per voci nuove.

"Dopo due fine settimana impegnativi di audizioni, abbiamo finalmente scelto i 15 finalisti che si sfideranno per ottenere il nuovo titolo", spiega la commissione composta da Antonio Siciliano, ideatore e direttore artistico della manifestazione, Alessandra Maroccolo, insegnante di canto, e Giusy Mosca, anche lei docente e talent scout. Anche quest’anno Una Voce per Sesto ha visto partecipanti arrivare da tutta Italia per le selezioni, che si sono svolte come sempre nelle sale prova di SpazioArte, gestite dall’associazione Spettacolazione, che organizza anche il contest.

Quest’anno nessuno gioca in casa: dal Nord Milano c’è un solo concorrente, Veronica Epifania di Paderno Dugnano. Tra gli altri talenti, che si sfideranno, ci sono Filippo Monguzzi di Monza, Samantha Pardo di Milano, Adriano Curti di San Colombano al Lambro, Chiara Motterlini, Greta Personeni e Francesca Rota di Bergamo, Giada Dacrema di Pavia, Miriam Maffei di Cremona, Luca Vidale di Varese.

Da fuori regione arrivano Kevin Amormino (Novara), Margherita Basile (Piacenza), Aurora Pevarello (Vicenza), Chiara Rampazzo (Venezia) e Claudia Gasperoni arriverà da San Marino. Anche quest’anno il vincitore porterà a casa un premio di mille euro, assegnato da una giuria di esperti composta da Giusy Mosca, Silvia Cecchetti (cantante e vocal coach), Alberto Anelli (cantante e compositore), Fabio Perversi (tastierista dei Mattia Bazar), il cantautore Alberto Fortis, il cantante Mau Cristiani e Giorgio Fico Piazza (bassista fondatore della PFM).

La finale andrà in scena sabato 13 maggio alle 21 nella sala 4 del Notorious Cinemas del Centro Sarca e sarà presentata da Alessandra Maroccolo e Alessandro Zurla. "Cerchiamo sempre di rinnovare e quest’anno il format mette insieme musica, cinema e tv – spiega Siciliano –. La serata sarà in una location prestigiosa e sarà ripresa dall’emittente televisiva Canale Italia". Durante la finale verrà consegnato per il secondo anno il riconoscimento Premio Quinto Vecchioni – La passione per la musica, che vede come madrina del comitato Marinella Mandelli e viene conferito ad artisti di affermata carriera. Ospite della serata, Fausto Solidoro, il famoso manifestante di Zelig.