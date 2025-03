Una “tartaruga“ arriva in città: "Grazie ai campioni del riciclo"

Premiati a Napoli i comuni campioni di riciclo della plastica, fra questi Cassina de’ Pecchi, ormai veterana della campagna Plastic Free. A ritirare il riconoscimento l’assessore all’Ecologia e verde pubblico Fabio Varisco. La cerimonia si è tenuta nella prestigiosa cornice del Teatro Mediterraneo della città partenopea, con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In rappresentanza della città anche il referente cassinese per Plastic Free Armando Escalona, trait d’union con l’associazione nazionale. Cassina de’ Pecchi, come gli altri centri insigniti, ha dunque ricevuto la sua "tartaruga", riconoscimento per i risultati ottenuti durante l’anno, in primis numerose raccolte di rifiuti (le cosiddette Clean up) organizzate in zona diverse della città e attività didattiche nelle scuole.

Negli ultimi mesi percorsi sulla raccolta differenziata e in particolare sul riciclo della plastica hanno coinvolto sette classi delle medie. "Riconoscimenti come questo danno lustro alla nostra comunità. È costante l’impegno mio e di tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elisa Balconi nelle attività di tutela dell’ambiente e nella cura del verde pubblico".

M.A.