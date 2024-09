“Una stanza tutta per te“. Spazio e servizi dedicati alle vittime di violenza

Inaugurata a Pioltello “Una stanza tutta per te“, un locale dedicato all’ascolto protetto delle vittime di violenze di genere. Si tratta di uno spazio dove le donne vittime di violenza saranno accolte e troveranno personale specializzato pronto ad ascoltarle e sostenerle nel loro percorso per sporgere denuncia, mentre i loro figli minori potranno giocare in appositi angoli a loro dedicati. Una iniziativa nata da un protocollo d’intesa tra l’arma dei carabinieri e Soroptimist international Italia". “Una stanza tutta per te“ è stata inaugurata ieri nella caserma delarela compagnia carabinieri di Pioltello, nell’ambito del progetto in collaborazione con Soroptimist Club Milano Fondatore e Soroptimist Club Milano alla Scala. "Una Stanza tutta per sé". Si tratta della terza stanza destinata all’ascolto realizzata nell’ambito del comando provinciale di Milano, che si aggiunge a quelle già attive presso le Stazioni di Milano Porta Garibaldi e San Donato Milanese. All’inaugurazione hanno partecipato il generale Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Milano, la dottoressa Maria Letizia Mannella, coordinatrice del Dipartimento soggetti deboli e vittime vulnerabili della Procura della Repubblica di Milano, il direttivo di Soroptimist International Italia e la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti. Mas.Sag.