Una spazzatrice elettrica e potente: "Ora pulirà a fondo ogni quartiere"

Elettrica al 100%, efficiente, silenziosa e “green“, si chiama Ravo E 540 la nuova spazzatrice di Cem Ambiente, battezzata in piazza a Melzo e già in funzione da qualche giorno nel borgo Trivulzio. Il mezzo è il terzo elettrico al 100% di casa Cem, è stato inaugurato alla presenza del presidente di Cem Alberto Fulgione, del sindaco Antonio Fusè, di tecnici e cittadini. "La macchina - così Fulgione – ha una potenza di 100 kw, può raggiungere una velocità massima di 40 km l’ora ed è dotata di batterie che garantiscono un’autonomia di 8 ore. Il tempo che occorre per una pulizia completa della città. Tutto ciò a emissioni zero e con un valore aggiunto: il materiale raccolto viene già separato e preparato per il riciclo".