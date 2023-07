"Una settimana senza acqua e luce a Milano: Poteva andarci peggio però..."

La vacanza di Stefano Giorgi con il figlio dodicenne si è conclusa ieri sera, quando dopo una settimana senza acqua per lavarsi né elettricità in albergo a Pefkos, sono tornati con un volo colpevolmente in ritardo a Bergamo. "C’è totale confusione in aeroporto con continui canadair che vanno e tornano per rifornirsi di carburante. Anche i militari sono aumentati di numero, a dimostrazione che le fiamme sono arrivate alle porte del capoluogo" spiegava ieri il turista pavese. Gli hotel da Faliraki fino alla punta meridionale hanno dovuto arrangiarsi come meglio potevano in settimana, assistendo i propri clienti con sistemazioni di fortuna e in alcuni casi non potendo offrire altro se non un divano e un letto su cui dormire. "C’è una certa disorganizzazione tra le forze dell’ordine che stanno operando via terra, a metà vacanza ci avevano bloccati a Nord impedendoci di tornare a prendere i bagagli in albergo".