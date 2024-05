Una poltrona per due candidati. Via al duello tra Gabriele e Battioni

Ricompreso tra il canale Addetta e la strada Cerca, 3.600 abitanti, un centro storico e una zona industriale, anche Tribiano è fra i Comuni del Milanese che vanno al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Urne aperte l’8 e il 9 giugno. A sfidarsi due liste: quella di centrodestra del sindaco uscente Roberto Gabriele che tenta il bis con "Insieme per Tribiano", e la compagine "Tribiano rinasce", sostenuta da Pd e 5 Stelle, con l’aspirante primo cittadino Gianfranco Battioni. "Vorrei poter proseguire il percorso intrapreso, per concretizzare le opere già avviate e quelle ormai pronte a partire, anche sull’onda dei finanziamenti del Pnrr". Questa la filosofia di Gabriele, 37 anni, sindaco a tempo pieno. "Prima facevo il contabile, poi ho scelto di dedicarmi in toto alla comunità". Tra i progetti portati a termine ci sono "il restyling del centro storico e dei parchi"; tra quelli in essere "il nuovo asilo-nido, la mensa scolastica, la pista ciclabile che collegherà le frazioni e la caserma dei carabinieri", che vedrà il trasferimento a Tribiano dell’Arma oggi di stanza a Paullo. "A breve inizieranno i lavori per la costruzione di due rotatorie sulla Cerca - prosegue il sindaco uscente -. Un’opera sovracomunale, per la quale la nostra amministrazione si è spesa parecchio". Tra i programmi , la realizzazione di un nuovo ponte sull’Addetta e il miglioramento degli accessi al paese per chi proviene da Cerca e Paullese. Gianfranco Battioni, paullese, 76 anni, ex segretario locale di Pci, Pds e Ds, un passato come sindacalista, ha scelto di scendere nell’agone elettorale "per spirito di servizio - spiega -.

Quando ho saputo che a Tribiano non ci sarebbe stata una lista concorrente rispetto a quella del sindaco uscente, ho sentito il dovere d’impegnarmi per garantire un’alternativa democratica di voto. Mi metto a disposizione del territorio, che conosco molto bene, nell’ottica di costruire qualcosa. Insieme al coordinatore di zona del Pd Abdullah Badinjki abbiamo formato una squadra che vuole mettersi al servizio della comunità locale". Tra i progetti quello di migliorare i collegamenti, anche in termini di trasporto pubblico, fra Tribiano e la vicina Paullo. "I Comuni devono dialogare maggiormente, per offrire ai cittadini una gamma più ampia di servizi".