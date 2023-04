Una parete verde nella stazione Cairoli

Seconda parete verde per Atm, dopo quella realizzata al deposito di Giambellino che si estende per 350 metri quadri con un risparmio energetico fino al 40% per il raffrescamento e di circa il 5% per il riscaldamento dello stabile. Da ieri nel mezzanino della stazione di Cairoli M1 è stato installato, per la prima volta in Italia, un giardino verticale vivo di 3 metri per due. Questo progetto, sviluppato da IGP Decaux in collaborazione con Atm, ad oggi in fase di test, ha l’obiettivo di creare nuovi spazi pubblicitari per brand e investitori e promuovere la sostenibilità ambientale trasformando e abbellendo gli ambienti destinati al trasporto pubblico. Il nuovo Green Wall è alimentato da un circuito chiuso che fornisce acqua e nutrimento alle piante ed è dotato di un sistema di illuminazione apposito, a basso consumo energetico, per garantire la fotosintesi in ambienti privi di luce naturale. Si tratta di un elemento di arredo urbano pubblicitario vegetale che segue i principi dell’eco-design, garantendo una qualità elevata mediante l’utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili e bassi consumi. L’installazione, realizzata da Sundar Italia, è un prototipo unbranded, volto a testare la resistenza delle piante nel mezzanino. Superato il test, si lavorerà alla caratterizzazione pubblicitaria.