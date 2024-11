Una giornata sul Parkinson. Gli specialisti del Besta incontrano malati e caregiver

Le novità terapeutiche, ma anla presa in carico dei pazienti: oggi l’Istituto neurologico Besta, in occasione della giornata italiana del Parkinson, dedica un convegno a questa malattia, aperto a pazienti, caregiver e tutti gli interessati che potranno confrontarsi con gli specialisti dell’Irccs. Si comincia alle 9 nella biblioteca scientifica Renato Boeri dell’istituto di via Celoria. L’evento organizzato dalla Neurologia 1 (Parkinson e disturbi del movimento) diretta da Roberto Eleopra con la Fondazione Limpe dedica la mattinata dedicata alle cure più innovative.

La terapia infusionale sottocutanea (per pazienti non più controllati con terapia orale e con gravi fluttuazioni motorie, ma meno invasiva dell’infusione duodenale), il trattamento del tremore con gli ultrasuoni (il Besta è uno dei pochi centri in Italia dove è disponibile, dal 2019, la metodica MRgFus, e più di recente il trattamento della regione subtalamica per pazienti senza tremore, con oltre 300 trattamenti effettuati per disturbi del movimento), e le sperimentazioni che l’Irccs sta portando avanti, sull’uso di anticorpi monoclonari per attaccare la proteina alfa-sinucleina coinvolta nel Parkinson e sulle prospettive della medicina di precisione in relazione alla mutazione del gene Gba. Nel pomeriggio una tavola rotonda, con ampio spazio per le domande, affronterà l’aspetto fondamentale della presa in carico dei malati di Parkinson, e il ruolo importantissimo dei caregiver, con psicologi, fisiatri, nutrizionisti, neurologi e gli "infermieri case manager", di recente introdotti al Besta.

Gi.Bo.