Una donna di 32 anni finisce sotto il treno. La circolazione in tilt

Incidente sui binari, muore una donna di 32 anni. Traffico ferroviario in tilt ieri dopo le 11 sulla linea Milano-Saronno. Un treno diretto da Milano a Laveno, in direzione Laveno Monbello, ha investito una 32enne italiana vicino la stazione di Bollate centro. Per la vittima nulla da fare, è morta sul colpo. Nulla ha potuto fare il macchinista mentre la donna stava attraversando i binari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho per effettuare le operazioni di recupero del corpo, i mezzi di soccorsi di Areu e la Polfer. La circolazione dei treni è stata sospesa per poi riprendere dopo le 12 con due binari attivi su quattro. Le autorità stanno cercando di comprendere se sia stato un gesto volontario della donne o un incidente.

Davide Falco