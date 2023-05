Una docente di Arte è l’ideatrice e creatrice dell’importante progetto contro l’indifferenza

Da dove è partita questa idea?

" Dopo la tragedia che è accaduta in Siria e Turchia abbiamo pensato di sensibilizzare i ragazzi a questa tragedia".

In che cosa consiste il progetto?

"Ogni ragazzo scrive su un post-it il proprio pensiero, un messaggio di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto da attaccare sul muro dell’umanità".

Quale messaggio si vuole trasmettere?

" Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere come scuola e ogni alunno come individuo è la nostra non indifferenza dinanzi ad una simile tragedia, sensibilizzando i nostri ragazzi a non dimenticare".

Chi l’ha aiutata a realizzare questo progetto?

" Tutto il corpo docente e gli studenti della scuola Gino Strada".

Che materiale è stato utilizzato e cosa rappresenta il muro?

"In primis materiale di riciclo, cartone, colore a tempera, acrilico, post-it e del biadesivo. Il muro è stato realizzato con cartoni dipinti di rosso a rappresentare il sangue delle vittime e la nostra umanità e non indifferenza".

Cosa ne pensa di questa tragedia?

"Penso che sia appunto una tragedia immane e come tale non dobbiamo dimenticare e non possiamo rimanere indifferenti, ma mostrare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, cercando nel nostro piccolo di dare un contributo,