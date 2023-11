Una ciclabile umana a protezione dei ciclisti. In viale Monza riecco gli attivisti di Proteggimi

Domani, ad un anno esatto dalla prima edizione, dalle 7.30 alle 8.30, si terrà in viale Monza 81, nel tratto compreso tra via Martiri Oscuri e piazzale Loreto-via Battaglia, la manifestazione “Proteggimi” per chiedere al Comune di Milano più sicurezza sulle strade per le persone in bicicletta. "Da oltre un anno, a causa dei numerosi e continui incidenti mortali che coinvolgono i ciclisti a Milano, cittadini e cittadine chiedono una città davvero ciclabile e sicura – sottolineano gli organizzatori della manifestazione –. La corsia ciclabile di viale Monza è spesso occupata impunemente dalle auto e dai camion in sosta abusiva. Durante la manifestazione sarà realizzata una ciclabile umana lunga 800 metri, a protezione simbolica di chi pedala, soprattutto delle bambine e bambini che a quell’ora si recano nelle vicine scuole. La manifestazione è promossa da persone e organizzazioni che pensano che sia possibile vivere in una città più sicura per tutti e tutte, meno inquinata, con meno traffico".