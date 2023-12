Una campagna di comunicazione per sostenere i negozi di vicinato

"I negozi vicino a casa tua ti conoscono e ti consigliano il regalo più giusto". È questo il messaggio al centro della campagna lanciata dalla Regione Lombardia per sostenere e incoraggiare gli acquisti nei negozi di vicinato anche durante il periodo natalizio. La presentazione del video, che verrà diffuso in occasione di tutto il periodo natalizio tramite un’intensa campagna sui social e nei cinema multisala di tutta la Lombardia, è avvenuta a Palazzo Lombardia alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni di categoria lombarde dei settori del commercio e dell’artigianato: per l’esattezza Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confederazione Nazionale Artigianato (Cna), Cassa Artigiani e Confederazione libere associazioni artigiane italiane (Claai).

"Questa attività di promozione – ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia – si inserisce nel percorso di sostegno a queste realtà, già forte di diversi strumenti specifici. I negozi e le botteghe artigiane, oltre a custodire il saper fare lombardo conoscono infatti i bisogni, le abitudini e i gusti delle persone. Rappresentano realtà da tutelare e valorizzare per il loro significato economico e sociale. Per questo – ha concluso Guidesi – la Regione Lombardia continuerà a supportarli anche in futuro". La campagna di comunicazione prenderà il via già oggi.