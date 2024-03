Un solo comando di polizia per tutti: "Uniamo le forze e faremo meglio"

Forse non è il primo in Lombardia, ma per l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, "è un fiore all’occhiello per tutta la Regione" e soprattutto "la strada giusta per ottimizzare il servizio e rafforzare la sicurezza del territorio, soprattutto nelle realtà più piccole". È il comando unico di polizia Pogliano-Nerviano, costituito a maggio 2023 con la sottoscrizione della Convenzione e che ora ha una sede ampia, moderna e attrezzata.

Il taglio del nastro, nella palazzina di via Toscanini, quella che una volta ospitava il vecchio comando della polizia locale poglianese e altri servizi. "Le nostre amministrazioni comunali hanno colori politici differenti - hanno dichiarato il sindaco poglianese Carmine Lavanga e il sindaco nervianese Daniela Colombo - ma abbiamo deciso di unire le nostre forze per migliorare il controllo del territorio. È stata una scelta lungimirante. Ci eravamo dati un anno di tempo per completare tutti gli step e con l’inaugurazione del comando possiamo dire di averli rispettati tutti".

Al primo piano ci sono l’ufficio del comandante, la segreteria del comando, la sede dell’ufficiale di turno, l’ufficio nucleo operativo. Al piano terra il front office per i cittadini, l’armeria, l’ufficio verbali, l’ufficio annonaria, l’ufficio infortunistica, l’ufficio radiomobile e la cella di rigore per i fermati. Il cuore è la centrale operativa e control room: un video wall con sei schermi consente all’agente di turno di controllare le immagini delle 200 telecamere presenti nei due territori.

Alla centrale operativa arrivano anche le richieste di intervento e le segnalazioni dei cittadini poglianesi e nervianesi che vengono gestite con il cosiddetto "brogliaccio elettronico", un sistema di registrazione dell’intervento che consente di inviare alla pattuglia in servizio sul territorio la richiesta, di coordinare e monitorare l’attività svolta dal comando. "Oggi possiamo contare su 18 agenti e garantire pattugliamenti 7 giorni su 7 nei due territori - ha dichiarato il comandante Stefano Palmeri - in questi mesi abbiamo istituito il nucleo operativo per l’attività giudiziaria, il nucleo annonaria che si occupa dei controlli nei pubblici esercizi. Qui c’è tanta professionalità che voglio valorizzare affinché gli agenti siano orgogliosi di fare questo lavoro".

Alla cerimonia hanno partecipato anche l’assessore regionale al Territorio e sistemi verdi, Gianluca Comazzi e l’onorevole Stefano Maullu. "Questo è un un esempio di grande eccellenza", ha commentato Comazzi. Ro.Ramp.