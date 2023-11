"Un ragazzino vispo e curioso, tra i più intelligenti della classe"

Era stato da poco interrogato in italiano. "Sull’analisi del periodo. Lo avevo chiamato alla lavagna qualche giorno fa, per analizzare alcune frasi e non avevo quasi dovuto correggerlo. In italiano era molto bravo. E tra i maschi della sua clase era tra i più intelligenti". Katia Giannotta è una delle professoresse di quella classe di terza media di 15 ragazzini, tra i quali c’era anche Ibrahim (nella foto). "Mi sembra di vederlo mentre ci guarda con quegli occhi curiosi e vispi, mentre si arriccia la frangetta con quel gesto consolatorio. Come a dire ‘Guardatemi! Sono qui! Ci sono!’. È una realtà che ci sembra surreale, che non riusciamo ad accettare. Ci sentiamo impotenti di fronte a tanto dolore". Oggi, per la media Garcia Villas, sarà la giornata più difficile. Quella della riapertura con uno studente in meno, che venerdì è stato risucchiato dal lago. "Possiamo contare su un gruppo docenti molto compatto e su un comitato genitori splendido, che non si è mai tirato indietro. Insieme abbiamo pensato all’accoglienza degli studenti. Ci sarà da gestire una forte emotività, anche tanta rabbia, dolore, ci saranno tante domande a cui rispondere. Parliamo di studenti dagli 11 ai 13 anni. Sono piccoli, non sarà facile per loro non essere travolti da tutto questo".Sul banco di Ibra saranno posati dei doni. "Soprattutto i suoi compagni, i suoi amici, andranno aiutati a far emergere tutte le emozioni, a buttare fuori". Ieri, insieme a genitori e docenti, c’era anche la dirigente Olga Napoli, al secondo anno alla guida dell’istituto comprensivo Zandonai.

"La comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa prematura del nostro alunno Ibrahim. Esprimono vicinanza e profondo cordoglio gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola. Ibrahim sarà ricordato per sempre con tanto affetto e conserverà un posto speciale nel cuore di tutti noi". Anche l’amministrazione non ha fatto mancare il suo sostegno. L’assessore Riccardo Visentin ha partecipato al corteo, mentre il sindaco Giacomo Ghilardi ha manifestato vicinanza alla famiglia. "Una notizia straziante, che ci ha lasciato sgomenti. Siamo vicini al dolore dei genitori e dei parenti di Ibrahim, ai quali ci stringiamo in un forte abbraccio". La.La.