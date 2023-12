Un pranzo da gourmet servito nelle mense

Risotto con zucca e salsiccia, crocchette di patate, clementine e, per concludere il pranzo in bellezza, il pandoro, il dolce simbolo per eccellenza del Natale per i bambini. L’aria delle feste si è fatta sentire anche a scuola, così come il desiderio del tanto atteso pranzo di Natale. Dussmann Service, la società che ha in appalto la ristorazione dei plessi sestesi, ha deciso di organizzare un’iniziativa pensata appositamente per gli studenti. Un menù speciale, pensato per valorizzare l’importanza della condivisione e della compagnia anche a tavola, soprattutto in questo periodo particolare dell’anno.

"Un’iniziativa annuale che, oltre a creare un momento di festa e di convivialità, intende trasmettere ai piccoli una buona educazione alimentare, che possa accompagnarli anche nell’età adulta e aiutarli ad acquisire corrette abitudini di consumo e consapevolezza sui principi nutritivi, proponendo selezionati prodotti che il territorio offre, rispettando la stagionalità", ha spiegato l’azienda. L’iniziativa è stata realizzata per due giornate in tutte le scuole di Sesto e poi ancora nelle medie Calvino e Don Milani.

"Atmosfera e sapori natalizi anche nelle mense. I giovani fruitori hanno avuto l’occasione di assaggiare piatti differenti rispetto al solito, ma sempre in linea con i principi sani, salutari e nutrienti che come gruppo siamo soliti proporre durante il corso dell’anno". La.La.