Un “picnic per il clima’’ al Parco Sempione

In occasione della Giornata mondiale del picnic, Milano promuove, per il prossimo 18 giugno, “Food Wave picnic - insieme per il clima!”, un evento per sensibilizzare i cittadini e le cittadine, giovani in primis, e promuovere stili di vita sani e sostenibili, a partire dalle scelte alimentari. All’evento hanno aderito anche alcune città della rete Food Wave che stanno organizzando analoghe iniziative.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Milano nell’ambito del progetto europeo Food Wave, si terrà al Parco Sempione che verrà allestito per l’occasione con 500 metri di tovaglia su cui potranno pranzare mille persone. L’area del picnic verrà divisa in ambiti in cui sarà possibile approfondire le tematiche e le priorità della Food Policy di Milano - la politica alimentare della città - e del Milan Urban Food Policy Pact, il patto firmato da oltre 260 città a livello internazionale, alcune delle quali parteciperanno al picnic.

L’evento sarà aperto a tutti i milanesi, con una particolare attenzione ai giovani e alle famiglie che potranno aderire iscrivendosi, individualmente o in gruppo, sul sito www.foodwave.eu entro il 14 giugno. "Il Forum del Cibo ci ha permesso di raccontare la Food Policy di Milano, che nasce nel 2015 come eredità virtuosa di Expo, e coinvolge tutta la città – dichiara la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo –, perché è un’azione corale a permettere il successo di una politica pubblica sostenibile. Food Wave picnic è un’ulteriore occasione per diffondere tra i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, la consapevolezza di quanto le azioni e le buone abitudini di ciascuno possano incidere sulle abitudini dell’intera comunità per avere un impatto positivo sul clima".