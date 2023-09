"Un palco per il Botellon". FI boccia la gara comunale

"Sono oltre le 2 del mattino, da oltre due ore chiediamo disperati l’intervento di Polizia locale o forze dell’ordine. Qui, come praticamente ogni sera, ci sono musica e cori a manetta che tengono il quartiere sveglio. Le richieste di intervento sono inascoltate". È un messaggio di un residente di piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico. Un grido d’allarme raccolto dal capogruppo di FI Alessandro De Chirico, a cui non è sfuggito un progetto annunciato mercoledì a Palazzo Marino, in occasione della presentazione della Green Week: la fornitura di legno dagli alberi caduti per il nubifragio del 25 luglio all’associazione culturale Botellon per realizzare un palco. Sì, parliamo dei ragazzi che organizzano le feste in piazza Leonardo da Vinci. "Inorridisco se penso all’assessore Grandi che all’associazione Botellon ha regalato gli alberi abbattuti per realizzare un palco. L’incapacità al governo della città", attacca De Chirico, il quale è convinto che l’annunciata chiusura dei dehors a mezzanotte in via Lecco e strade limitrofe non sia il modo migliore per fermare la malamovida: "Il problema non si risolverà e anzi è verosimile che questi gruppi di ragazzi si sposteranno altrove con botellon e casse". M.Min.