Un nuovo teatro per la terapia al Dynamo Camp

C’è anche un teatro nel nuovo Dynamo City Camp di Milano, che ieri ha inaugurato la sua versione estiva nella sede stabile aperta l’anno scorso in via Bovio, a Dergano. Il progetto di terapia ricreativa per bambini e giovani affetti da patologie gravi o croniche, nato nel 2007 con un’Oasi in provincia di Pistoia e sbarcato in città nel 2018 con un campo estivo che dal 2021 è operativo tutto l’anno, si è arricchito di nuovi spazi grazie a una donazione di 150 mila euro da parte di Mediobanca Premier alla Fondazione Dynamo Camp ets. Così i 525 ragazzi con patologie, disturbi del neurosviluppo o disabilità che nel centro di Milano seguono, anche in compagnia di familiari e caregiver, programmi progettati ad hoc basati sul divertimento per coltivare la fiducia nelle proprie potenzialità, ora hanno a disposizione laboratori teatrali, costumeria, aree di proiezione e regia con bagni e spogliatoi accessibili in cui partecipare ad attività di teatro e musical, oltre che ai corsi di radio, studios e doppiaggio, musica, circo, arte e storytelling sensoriale organizzati dallo staff di Dynamo.