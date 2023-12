Un nuovo sguardo sulla città con il nostro podcast

Che sia per nascita, per lavoro e per studio, Milano è diventata la casa di molti. Il Giorno vuole raccontare questa “sinfonia milanese” e lo farà attraverso un podcast scritto dai suoi giornalisti. Si chiama “Un Giorno a Milano” e uscirà tre volte a settimana sul sito www.ilgiorno.it e su tutte le piattaforme di streaming. Ogni puntata racconterà un pezzo di questa metropoli, coi suoi ritmi forsennati e i motori sempre accesi, un po’ globale e un po’ di quartiere, dove cultura e industria prosperano nello stesso recinto.

In ogni puntata ascolterete personaggi, musiche e rumori che fanno parte della città. Abbiamo scelto per il primo numero la data del 7 dicembre, oggi, Sant’Ambrogio: accompagnati dalla voce della nostra cronista Simona Ballatore, che oggi sarà nel Foyer della Scala, scopriremo segreti e retroscena della Prima della Scala, grande rito laico che nelle sue grandezze e contraddizioni, dal punto di vista di Alberto Bentoglio, prorettore e professore di Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università Statale di Milano, e Franca Squarciapino, costumista già vincitrice di un Premio Oscar nel 1991 (per il Cyrano de Bergerac al cinema) e per la settimana volta protagonista dietro le quinte dell’evento dell’anno.

Nella seconda puntata, l’eterno confronto tra Milano e New York, luci e ombre, distanze e modelli virtuosi da ricalcare, spiegato da un manager di lungo corso che le due metropoli le conosce molto bene. Studi in Bocconi, braccio destro amministrativo del sindaco newyorkese Bill de Blasio per i suoi due mandati, Gianluca Galletto ha scritto anche un libro sulla sua esperienza nella Grande Mela che è un programma: Viva New York!. E ci parla di come Milano, pur nelle sue specificità, può importare modelli di eccellenza. Dalla sicurezza alle case popolari, dalle tecnologie alle start-up.